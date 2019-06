Prognoza meteo pentru marti, 25 iunie: Avertizari meteo de vreme severa in Romania

Vremea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo anunta vreme deosebit de instabila marti. Potrivit ANM, cantitatile de precipitatii vor fi insemnate. Vremea 25 iunie 2019. Meteorologii anunta averse ce vor avea si caracter torential si vor fi insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15 – 25 l/mp, iar pe arii restranse 35 – 40 l/mp. Potrivit ANM, indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati, indeosebi in regiunile estice si sud-estice, iar marti (25 iunie), pe arii relativ extinse in zonele de campie si de podis. Vezi si: Imagini de cosmar in ...