Prognoza meteo pentru marti, 9 aprilie: Vant si ploi pe arii extinse in Romania

Prognoza meteo pentru ziua de marti anunta precipitatii sub forma de ploie in majoritatea zonelor tarii. Vantul va fi si el prezent si va sufla slab sau moderat. Afla cum va fi vremea in Bucuresti si la munte. Marti vor cadea averse de ploaie pe spatii relativ extinse in toate regiunile tarii, cu exceptia Moldovei, unde acestea se vor semnala doar izolat. Pe alocuri, cantitatile de apa vor ajunge pana la 10-15 mm, in special la munte. Vantul va sufla moderat in sudul tarii si slab in celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 15 si 20 de grade in Transilvania si Maramures, 18-23 de grade in Banat si Crisana (cu cele mai ridicate valori asteptate in Dealurile de Vest) si 16-21 ...