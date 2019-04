Prognoza meteo pentru miercuri, 10 aprilie: Ploi si descarcari electrice in Romania

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru ziua de miercuri anunta vreme inchisa in continuare. In toata tara se vor semnala ploi insotite de fenomene electrice trecatoare. Afla cum va fi vremea in Bucuresti. Miercuri local se vor mai semnala averse de ploaie insotite razlet si de fenomene electrice in toate regiunile tarii, conform prognozei doar izolat in Moldova si la munte se vor acumula cantitati ceva mai insemnate de apa (pana la 10-15 mm). Vantul conform prognozei Vremea.ro va sufla slab pana la moderat in cea mai mare parte a tarii, cel mult moderat in nordul Moldovei. Temperaturile maxime conform prognozei Vremea.ro vor fi situate in general intre 14 si 19 grade in Trаnsilvаnia si Maramures, 17-22 de grade in Banat si Crisana, 15-20 de grade ...