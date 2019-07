Prognoza meteo pentru miercuri, 10 iulie: Vreme instabila in majoritatea teritoriului

Vremea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo anunta vreme instabila in majoritatea teritoriului, in special dupa orele pranzului. Vremea 10 iulie 2019. Potrivit meteorologilor ANM, cerul va fi variabil, dar se vor semnala innorari temporar accentuate dupa-amiaza si pe parcursul noptii, mai ales in zona montana, precum si in sud si sud-est.Cantitatile de precipitatii estimate vor fi deficitare in jumatatea de nord a tarii si va avea o tendinta excedentara in sud-est si in extremitatea de sud a teritoriului. Vremea va fi destul de racoroasa in majoritatea zonelor, astfel ca maximele vor fi cuprinse intre 20 si 27 de grade. Vezi si: Starea vremii! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru doua saptamani Vremea in Bucuresti. Prognoza ...