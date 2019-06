Prognoza meteo pentru miercuri, 19 iunie: Manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuat

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru miercuri anunta manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Potrivit meteorologilor, mare parte din Romania se afla sub cod galben de precipitatii pana joi. Afla cum va fi vremea in Bucuresti. Vremea miercuri, 19 iunie 2019. Prognoza meteo anunta vremea instabila in aproape toata tara. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In cea mai mare parte a Moldovei, in nordul Munteniei precum si in Oltenia, vor mai fi perioade scurte cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, ...