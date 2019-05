Prognoza meteo pentru miercuri, 22 mai: Ploi Torentiale si grindina in Romania

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru ziua de miercuri,22 mai 2019, anunta vreme instabila in majoritatea regiunilor. Meteorologii ne atrag atentia asupra averselor cu caracter torential ce vor fi insotite de grindina si descarcari electrice. Miercuri 22 mai 2019, vremea va fi in general instabila in regiunile vestice, nordice si centrale, precum si in zonele de munte, unde temporar innorarile vor fi accentuate si se vor semnala averse si descarcari electrice. Izolat vor fi conditii de grindina, iar cantitatile de apa vor fi mai insemnate. In restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala doar izolat, cu precadere dupa-amiaza. Local si temporar vantul va avea intensificari, in special la munt ...