Prognoza meteo pentru perioada 1 iunie - 1 iulie. Meteorologii anunta cand scapam de ploi

ANM a emis o prognoza meteo pe o luna. Afla ce temperaturi se vor inregistra si cand scapam de ploi. Vremea 1 iunie - 1 iulie 2019. Estimarea meteorologica pentru patru saptamani nu prognozeaza fenomenele extreme cu o durata scurta de manifestare. Vremea 1 - 10 iunie 2019: Temperatura medie a aerului - Valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele specifice acestui interval in regiunile estice si nordice, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale pentru aceasta perioada. Cantitati de precipitatii - Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile extracarpatice si la munte, iar in rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval Vremea 10 - 17 iunie 2019: Temperatura me ...