Prognoza meteo pentru perioada 29 aprilie - 1 mai

Meteorologii anuntat ca incepand de luni, 29 aprilie, se va inregistra o scadere a temperaturilor si instabilitate in cea mai mare parte a tarii. Luni, 29 apililie, cerul va fi variabil cu innorari temporare si ploi de scurta durata, posibil insotite de descarcari electrice, pe arii restranse cu precadere in nord-vest si in zona montana. Incepand din orele serii, innorarile se vor extinde si in special in jumatatea sud-vestica a tarii, local vor fi averse si descarcari electrice si pe spatii mici cantitatile de apa pot depasi 10…15 l/mp. Temperaturile maxime se vor incadra intre 16 si 25 de grade, iar minimele intre 6 si 13 grade, mai coborate in depresiunile din estul Transilvaniei& ...