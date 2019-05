Prognoza meteo pentru sambata, 18 mai: Nu scapam de ploi, vijelii si grindina

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea continua sa fie capricioasa si in weekend. Potrivit meteorologilor, nu scapam de ploi, vijelii si grindina. Afla unde sunt asteptate cele mai insemnate cantitati de apa. Sambata cerul va fi mai mult noros in estul Romaniei, unde vor cadea averse de ploaie insotite de fenomene electrice pe arii extinse, iar local cantitatile de apa vor ajunge pana la 15-20 de mm, mai ales in Moldova si in sudul Baraganului. Unele averse slabe de ploaie se vor semnala si in vestul tarii, dar numai in mod izolat. Potrivit Vremea.ido.ro, vantul va sufla moderat in Baragan si in Dobrogea si mai mult slab in restul regiunilor. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 23 si 28 de grade Celsius la nivelul intregii t ...