Prognoza meteo pentru sambata, 20 aprilie: Vremea se amelioreaza in unele zone

Vremea pare sa se amelioreze, in unele zone, incepand de sambata. Nu scapam de precipitatii sub forma de ploaie, dar nici de ninsori la munte. Sambata, vremea se va ameliora ca aspect in zonele estice ale tarii, doar izolat urmand sa mai cada averse slabe de ploaie in Moldova, estul Transilvaniei, Baragan si Dobrogea. In jumatatea vestica cerul va fi variabil. Vantul va sufla moderat spre tare in Baragan si in Dobrogea si mai mult slab in celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 10 si 15 grade Celsius in Transilvania si Maramures, 14-19 grade Celsius in Banat, Crisana si Oltenia (cu cele mai ridicate valori asteptate in Dealurile de Vest) si 11-16 grade Celsius in Muntenia, ...