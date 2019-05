Prognoza meteo pentru ultimele zile ale lunii mai

Vremea 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa furtuni violente, vin zile cu temperaturi la pragul de canicula. Au fost 29 de grade astazi, in sudul tarii, dar maine vor fi, atentie, 33 de grade! O temperatura de iulie, la sfarsit de mai. Vremea nu este, insa, la fel de darnica cu toate zonele tarii. Au fost 23 de grade azi la malul marii, tot atatea vor fi si maine, ideal pentru ca turistii sa se bucure si de soare, si de briza. 33 de grade este anticipata temperatura record pentru ziua de marti In plus, si apa marii se incalzeste pana la 18 grade. Asadar o veste excelenta pentru cei care se gandesc sa faca o baie. Vezi si: Prognoza meteo pentru marti, 28 mai: Vreme instabila si cantitati insemnate de apa In sudul tarii, insa, ziua de main ...