Prognoza meteo pentru urmatoarele trei zile. Iata ce temperaturi vor fi

prognoza meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 11 aprilie, vremea va fi in general inchisa. Temporar va ploua, iar in regiunile sud-vestice cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 40 l/mp. Ploile vor fi si sub forma de aversa si, trecator, se vor semnala descarcari electrice. In zona montana inalta precipitatiile vor fi mixte. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari trecatoare in sud-estul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime, in scãdere fatã de ziua precedentã indeosebi in Moldova, se vor situa, in general, intre 12 si 20 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre 3 si 11 grade. Presiunea atmosferica va creste usor. Vremea 8 aprilie - 6 mai. Prognoza meteo pentru urmatoarele ...