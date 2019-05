Prognoza meteo pentru urmatoarele zile: Vesti proaste de la meteorologi! Revin ploile

Vremea ploaie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo. Luni, valorile termice se vor situa in jurul celor normale la aceasta data; maximele se vor incadra intre 16 si 25 de grade, cu cele mai scazute valori pe litoral. Vor fi averse si descarcari electrice, pe suprafete mici, mai ales in vestul, nordul, centrul tarii si la munte, fenomene care seara se vor extinde in vest si sud-vest. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, in special la altitudini mari in Muntii Banatului si Carpatii Meridionali, unde la rafala se vor atinge viteze de 70...80 km/h, in Oltenia, sudul Banatului si vestul Crisanei, unde vitezele vor fi in general intre 45 si 55 km/h si doar pe arii restranse si la cote mai reduse in restul teritoriului. Izo ...