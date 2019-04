Prognoza meteo pentru urmatoarele zile. Vor fi ploi in aproape toata tara

Vremea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea se va raci in urmatoarele zile in majoritatatea regiunilor tarii, temperaturile maxime coborand spre 13 grade in Transilvania De saptamana viitoare, temperaturile sa inceapa sa creasca pana la maxime de 22 de grade in Muntenia, potrivit Estimarii evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 29 aprilie - 12 mai, publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie. Sunt prognozate si ploi in urmatoarele doua saptamani, mai insemnate cantitativ pe 30 aprilie, si dupa 4 mai. Prognoza meteo in Banat In Banat, in prima zi a intervalului, vremea va fi apropiata de normalul perioadei, cu o medie a temperaturilor maxime de 19 grade, apoi se va raci, astfel incat pe 30 aprilie media va ...