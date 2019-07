Prognoza meteo pentru vineri, 12 iulie: Temperaturi scazute si instabilitate atmosferica

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea va fi in mare parte frumoasa, cu usoare instabilitati atmosferice. Temperaturile se mentin sub media normala pentru aceasta perioada. Afla cum va fi vremea in Bucuresti vineri. Meteo 12 iulie 2019. Cerul va fi variabil in majoritatea regiunilor, dae ploile de scurta durata isi vor face aparitia, izolat si trecator in zonele montane. Meteo 12 iulie 2019 Vremea va fi in general frumoasa. Cerul va fi variabil, cu innorari mai accentuate in sud-estul extrem si in zona de munte, iar noaptea in nord-vest, unde local vor fi ploi de scurta durata si, posibil, descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 19 si 29 de grade, cu cele mai ridicate valori in Lunc ...