Prognoza meteo pentru vineri, 26 aprilie: Cum va fi vremea in Vinerea Mare

Prognoza meteo pentru Vinerea Mare anunta averse slabe de ploaie, pe arii restranse. Se vor semnala innorari trecatoare. Afla cum va fi vremea, vineri, in Bucuresti. In Vinerea Mare vremea va fi in general frumoasa in toata tara, insa din nou unele averse slabe de ploaie isi vor face aparitia cu totul izolat in nordul Carpatilor Orientali, iar spre seara si in vestul extrem al Romaniei. Vantul va sufla moderat in Moldova si in sudul Banatului si mai mult slab in restul teritoriului. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 20-25 de grade Celsius in Transilvania si Maramures, 23-28 de grade in Banat si Crisana (cu cele mai ridicate valori asteptate in vestul Banatului) si 20-25 de grade in Oltenia, Munten ...