Prognoza meteo pentru weekend 13-14 aprilie: Ploi puternice in tara

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea in weekend 13-14 aprilie 2019. Ploi puternice in Bucuresti si la munte. Vremea in Romania se anunta instabila si cu temperaturi in scadere. Nu scapam de ploi! Vremea in weekend va fi va caractrerizata de vreme cu temperaturi in scadere, in majoritatea regiunilor tarii, abaterile termice pozitive fata de media climatologica urmand sa fie in general cuprinse intre 3 si 5 grade Celsius. Cu toate acestea, instabilitatea atmosferica ramane in crelstere pe masura ce un nucleu depresionar mediteranean va afecta teritoriul tarii noastre, in conditiile deplasarii sale dinspre sud-vest catre nord-est. Ploi sub forma de aversa vor cadea in majoritatea zonelor, insa cantitati ceva mai insemnate de apa se vor inregi ...