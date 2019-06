Prognoza METEO speciala pentru București: ploi și vijelii pana marți noapte

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru Bucureşti. Potrivit specialiştilor, până marţi nopte vor fi ploi torenţiale, grindină şi vijelii. Duminică, vremea se va menține caldă, dar se vor semnala manifestări de instabilitate atmosferică. Vor fi intervale cu averse ce pot avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și condiții The post Prognoză METEO specială pentru București: ploi și vijelii până marți noapte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.