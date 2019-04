Prognoza meteo: Temperaturi ridicate, dar si ploi in perioada Pastelui si de 1 Mai

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din perioada minivacantei de Paste si 1 Mai va fi oscilanta, cu intervale de timp cu soare, dar si cu perioade in care ploile isi vor face simtita prezenta, chiar daca doar trecator, potrivit meteorologului de serviciu al ANM. Prognoza de specialitate releva ca, duminica, in prima zi de Paste, vor fi nori si ploi din loc in loc in nordul, centrul si estul tarii, de asemenea pe la munte. Totodata, in partea de sud-est vor fi mai multe ore cu soare si temperaturi maxime intre 14 si 25 de grade Celsius. Pentru zona Capitalei, meteorologii estimeaza cateva innorari mai ales in prima parte a zilei, cand exista conditii ca trecator sa ploua slab. “Dupa aceea, se va vedea soarele si temperatura maxima v ...