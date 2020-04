Prognoze: Germania va inregistra o scadere a PIB de 4,2% in 2020

Economia Germaniei, cea mai mare din UE, va scădea cu 4,2% în 2020, pe fondul pandemiei de coronavirus, coform unei analize transmise de Institutul pentru Cercetare Economică (ifo), citate de ZF.ro În acelaşi timp, economiştii se aşteaptă ca economia germană să îşi revină în 2021 şi să înregistreze o creştere de 5,8%. ”Recesiunea lasă urme The post Prognoze: Germania va înregistra o scădere a PIB de 4,2% în 2020 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.