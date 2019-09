Program de sustinere a activitatii de reproductie in sectorul bubalinelor, aprobat de Camera Deputaților

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, cu 228 voturi ''pentru'', 2 ''contra'' şi 19 abţineri, proiectul de lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, potrivit Agerpres.

Potrivit proiectului, acesta este un program multianual de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul creşterii bivoliţelor, pentru fermierii care desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie, prin investiţii pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme noi sau în ferme aflate în activitate, precum şi de stimulare a asocierii în cooperative.

Scopul legii îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv implementarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor în vederea îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al fermelor de reproducţie. Acest ajutor de stat se acordă potrivit prevederilor din Partea II, Capitolul 1, Secţiunea 1.1.1.1. - ''Ajutoare pentru investiţii în active corporale şi necorporale în exploataţii agricole care au legătură cu producţia agricolă primară din orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014 - 2020''.

Citește și: Misterul a fost elucidat! De ce nu l-au reținut polițiștii pe olandezul ucigaș la plecarea de pe aeroport

Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană, conform dispoziţiilor art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi se aplică pe întreg teritoriul României începând cu 2019.

Ajutorul de stat se acordă pentru investiţii în locuri noi de cazare pentru reproducţie următorilor beneficiari, crescători de bubaline, care desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie, astfel: a) persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate - PFA, şi/sau întreprinderi familiale - IF, şi/sau întreprinderi individuale - II, care deţin exploataţii cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, până la data intrării în vigoare a prezentei legi; b) persoane juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii cu aviz/autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie, asociate în cooperative agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale în vederea înfiinţării de ferme de reproducţie, respectiv spaţii de cazare şi dotări; c) unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, universităţi şi licee de profil agricol.

Ajutorul de stat se acordă pentru realizarea a maximum 200 locuri noi de cazare pentru reproducţie, pentru un beneficiar, în baza Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor.

Beneficiarii trebuie să deţină suprafaţa de teren necesară investiţiilor. Cheltuielile eligibile necesare realizării

investiţiilor sunt: a) construcţia locurilor de cazare, a spaţiilor necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate şi a spaţiilor auxiliare necesare funcţionării investiţiei; b) achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare, adăpare şi muls mecanic, mijloace speciale pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea spaţiilor tehnice privind măsurile de biosecuritate, depozitarea, evacuarea şi tratarea dejecţiilor; c) costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natură necesare realizării investiţiei, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, organizare de şantier, asigurarea utilităţilor, consultanţă şi autorizaţii.

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pune la dispoziţia direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti o aplicaţie informatică integrată, care are rolul de a asigura activitatea de înregistrare şi verificare a eligibilităţii proiectelor, precum şi de monitorizare a implementării acestora şi de conformitate a cheltuielilor cuprinse în aceste proiecte pentru programele de investiţii în sectorul agricol, respectiv prezentul Program de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor.

Termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a acestuia la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni.

Camera Deputaţilor este for decizional.