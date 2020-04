Slujba de Înviere, transmisă în direct de la Catedrala Patriarhală de Televiziunea publică, Pro TV şi Antena 1, concertul caritabil organizat de Lady Gaga "One World - Together At Home", un eveniment special ce susţine strângerea de fonduri pentru a combate afecţiunea Covid-19, la E!, retransmiterea ediţiilor 2019 şi 2020 a Australian Open la Eurosport sunt câteva dintre programele televiziunilor în perioada 18-20 aprilie, potrivit news.ro.

TVR 1

De Înviere, începând cu ora 23.00, în "Universul credinţei", jurnaliştii Victor Dochia şi Cristian Tabără vor vorbi în direct cu români din ţară şi din străinătate, preoţi şi credincioşi de pretutindeni, care vor povesti felul în care sărbătoresc Învierea Domnului.

TVR 1 va transmite în direct Slujba Învierii oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Duminică dimineaţă, între orele 7.00 şi 9.00, o nouă ediţie specială Universul Credinţei va prezenta cele mai importante evenimente religioase din ţară şi străinătate, iar la ora 12.00, tot la TVR 1, va fi transmisă Slujba celei de-a Doua Învieri, oficiată la Catedrala Patriarhală, comentată în direct de jurnalistul Corneliu Vlad Matache.

Sâmbătă, 18 aprilie, de la 11.30, în cadrul emisiunii "Dosar România", va fi difuzat reportajul "A doua viaţă", realizat de Alina Amza, ce prezintă oameni care au ales drumul credinţei.

Tot sâmbătă, de la 12.30, este programat documentarul "Saul din Tars: Mesagerul Lui Iisus Hristos" (Paul of Tarsus: Messenger of Jesus Christ, Italia, 2016), regia Claudia Sintigo.

Imagini de la un festival de artă şi cultură românească, organizat de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale la Paris, sub egida Reginei Maria a României, pot fi văzute la TVR 1 pe 18 aprilie, de la ora 17.30, într-un reportaj semnat de Ruxandra Ţuchel şi Rafael Udrişte.

În aceasta primăvară, Orchestra Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Botgos, a sărbătorit 50 de ani de existenţă, în cadrul a două evenimente extraordinare, care au avut loc la Chişinău pe 4 şi 5 martie.

În seara de Paşte, de la ora 21.10, va fi difuzată prima parte a concertului Orchestrei Lăutarii, care a avut loc la Chişinău pe 4 şi 5 martie, condusă de Nicolae Botgros. Partea a doua va fi transmisă pe 26 aprilie.

Anul acesta, în a doua zi de Paşti, de la ora 14.30, telespectatorii TVR 1 îi pot revedea pe artiştii muzicii populare în emisiunea "La masa de Paşti", prezentată de Iuliana Tudor.

TVR 2

TVR 2 a pregătit pentru duminică, 19 aprilie, un program variat. "A venit iepuraşul" este unul dintre momentele ediţiei speciale "Gala umorului", difuzată de la ora 13.00, cu actorii Stela Popescu, Alexandru Arşinel, Tamara Buciuceanu, Dem Radulescu, George Ivaşcu, Mirela Rizea, Eugenia Serban, Amza Pellea, Draga Olteanu-Matei şi Dem Radulescu.

Nu vor lipsi momentele "Cum dai mielul?" (1994), "A venit iepuraşul" (1997), "Curcan pentru export" (2002) şi nici momente de colecţie precum "New-York-ul, câinele şi ardelenii" şi "Ana lui Manole" (Gala Telerevelioanelor 2020), "Nea Marin la Mamaia" (1970), dar şi "Veta la Bucureşti" (2004).

Ediţia de Paşte va conţine şi o premieră, "La bufetul Parlamentului", o adaptare tv de Eugen Dumitru după "Împărţeala", de Constantin Pavel, în interpretarea actorilor Dragoş Huluba şi Marius Rizea.

De la ora 15.00, este programat concertul "Lumina mea", susţinut de Paul Surugiu Fuego în urmă cu o lună pe scena Palatului Naţional din Chişinău. Alături de artist se vor afla Orchestra Naţională Simfonică Tele-Radio Moldova, Angry Band şi Capela Corală Moldova, dirijate de maestrul Gheorghe Mustea. Printre invitaţii speciali: marele compozitor Eugen Doga, Orchestra Fraţilor Advahov, Natalia Gordienco şi Brio Sonores.

Invitata Irinei Păcurariu la "Reţeaua de idoli" în prima zi de Paşte, de la ora 18.00, este Geanina Avram Staicu alias Jamila, adică tânăra al cărui canal de Youtube cu reţete video realizate pas cu pas este urmărit constant de un milion de oameni. Este primul interviu pe care populara Jamila l-a acordat pentru televiziune.

TVR 3

TVR 3 a pregătit un program special cu transmisiuni religioase, documentare, folclor, spectacole de teatru şi film.

Postul va transmite în direct, de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti Denia Prohodului din Vinerea Mare, de la ora 18.00, iar Slujba Învierii Domnului (sâmbătă de la ora 23.00) şi Slujba A Doua Înviere (duminică, de la ora 12.00).

În prima zi de Paşte, duminică, de la ora 16.30, la TVR 3 va fi "Petrecere la zi de sărbătoare", organizată la conacul Callimache din Prahova. Invitaţi: Sofia Vicoveanca, Ion Ghiţulescu, Cristian Fodor, Gheorghe Gheorghe, Dana Dăncila, Doriana Talpeş, Petrică Pană, Ioana Breda Morar, Pamfil Roată, Olguţa Berbec, Ioana Maria Ardelean, Elisabeta Turcu Juverdeanu, Sava Negrean Brudaşcu, Maria Văduva, Elena Mândrescu, Marius Zgâianu, Polina Gheorghe, George Finiş, Ion Pană, Grupul folcloric ”Rapsozii Oltului”, Ansamblurile folclorice: ”Doina Gorjului”, ”Salba Prahovei” şi ”Floare de Colţ” - Galga, jud Alba. Prezintă: Roxana Bădescu.

Luni şi marţi, Maria Tănase Marin invită publicul, de la ora 10.00, la "Sărbătoarea primăverii" la Muzeul Naţional al Satului ”Dimitrie Gusti” Bucureşti. Invitaţi: Maria Loga, Margareta Clipa, Petrică Mâţu Stoian, Floarea Calotă, Traian şi Valeria Ilea, Saveta Bogdan, Simona Dinescu, şi mulţi alţii. Prezintă: Miruna Ionescu.

Sâmbătă, de la ora 19.50, Teatru National de Televiziune va difuza în două părţi spectacolul "Amadeus", de Peter Schaffer, în regia lui Dinu Cernescu, cu Radu Beligan şi Răzvan Vasilescu în rolurile principale, iar duminică de la ora 20.00, "Hamlet", de William Shakespeare, în regia lui Liviu Ciulei - spectacol cu Marcel Iureş, Victor Rebengiuc, Valeria Seciu, Irina Petrescu.

Filmul "Premiera", cu Carmen Stănescu, Radu Beligan, Toma Caragiu, Dem Rădulescu, este programat duminică, de la ora 23.00.

De luni, la ora 20.00, copiii sunt invitaţi la "Căsuţa cu poveşti".

Pro TV

Slujba de Înviere va fi difuzată de Pro TV sâmbătă noaptea, de la ora 23.50, de la Catedrala Patriarhală, iar gazdă va fi Alex Dima.

În zilele de Paşte, pe 18 aprilie şi 19 aprilie, Pro TV va difuza filmele "Miracole din Paradis" (duminică, ora 14.00), "Titanic" (duminică, ora 20.00), "Tăcere" (duminică, ora 23.30), "Scrisorile Maicii Tereza" (luni, ora 08.30), "Minunea" (luni, ora 16.00).

Antena 1

"Iisus din Nazareth", producţie realizată de Franco Zeffirelli, va putea fi urmărită de la ora 20.00.

Sâmbătă, de la ora 23.30, telespectatorii Antena 1 vor putea urmări, într-o ediţie specială a "Observatorului" prezentat de Octavia Geamănu, Slujbele de Înviere în ţară, în condiţiile restrictive impuse de autorităţi, pentru a combate răspândirea Covid -19.

Duminică, de la ora 10.00, este programat filmul "Cartea Junglei 2", SUA, 2003. De la ora 11.30, va fi difuzat filmul "Amintiri din copilãrie", România, 1964, regizat de Elisabeta Bostan.

Tot duminică, de la ora 20.00, la Antena 1, va fi difuzată etapa finală a "Asia Express". Sorin Bontea şi Răzvan Fodor, Adda şi Cătălin, Speak şi Ştefania sunt cele trei echipe care pornesc pe ultimii kilometri din Drumul Comorilor.

KANAL D

În prima zi de Paşte, duminică, de la ora 14.30, la emisiunea "Asta-i România", difuzată la Kanal D, telespectatorii vor vedea povestea cu final fericit a unor copile sărmane, rămase în grija tatălui, după ce mama lor a murit de cancer. La finalul lui 2019, Kanal D s-a alăturat unei campanii MagicROOFS, iniţiată de asociaţia nonguvernamentală MagiCAMP. Demersul este dedicat familiilor care trec prin experienţa traumatizantă a cancerului şi care au nevoie de condiţii decente de viaţă. Pentru familia Apetrei s-au strâns 25.000 de euro.

Discovery

Televiziunile Discovery Channel, TLC, Travel Channel, HGTV şi Eurosport vor difuza cu ocazia sărbătorilor pascale o grilă specială de programe, care va aduce în prim-plan unele dintre cele mai apreciate serii şi competiţii sportive.

Pe Discovery Channel, fanii se vor bucura de episoade speciale din emisiuni precum: "Indigenii din Alaska"; "Goana după aur"; "Maşini pe alese", "Pandemia: Covid-19", cu cele mai noi informaţii obţinute de comunitatea medicală, experţii explică de ce acest nou patogen, coronavirusul, e atât de periculos şi ce paşi se fac pentru a-l combate.

Program difuzări: "Goana după aur": 18 aprilie, ora 13.35; 19 aprilie, ora 19.00; 20 aprilie, ora 13.40; "Maşini pe alese: 18 aprilie, ora 20.00; 19 aprilie, ora 10.40; "Pandemia: Covid-19" - 20 aprilie, ora 00.00.

TLC

În weekendul 18-19 aprilie, TLC difuzează un maraton de episoade emblematice din seria "90 de zile până la nuntă", timp de opt ore în fiecare zi, o ocazie perfectă pentru fanii emisiunii să revadă cele mai emoţionante clipe din viaţa cuplurilor. De Paşte, cei mai buni maeştri cofetari din lume se întorc: Buddy Valastro, „Regele cofetarilor”, îl provoacă pe câştigătorul ediţiei anterioare, Duff Goldman, „Maestrul cofetar”, la o nouă rundă din cel mai tare concurs de făcut dulciuri - Regele cofetarilor în competiţie, sezonul al doilea.

Program difuzări: "90 de zile până la nuntă":18-19 aprilie, ora 13.00; "Regele cofetarilor în competiţie": 19 aprilie, ora 21.00.

Travel

Travel Channel rămâne destinaţia preferată a pasionaţilor de mister şi experienţe noi, care pot urmări în această vacanţă emisiuni precum "NASA: Cazuri neelucidate", "Mâncăruri bizare cu Andrew Zimmern", sau "Mistere la muzeu".

Program difuzări: "NASA: Cazuri neelucidate":18 aprilie, ora 11.20; "Mâncăruri bizare cu Andrew Zimmern": 19 aprilie, ora 11.20; "Mistere la muzeu": 20 aprilie, ora 11.20.

HGTV

HGTV, postul de televiziune cu programe despre casă şi grădină, anunţă episoade noi din "Ne mutăm în Bahamas". Această serie transformă însă fantezia în realitate, urmărind diverse persoane din SUA care îşi caută o nouă locuinţă şi au decis să renunţe la viaţa de oraş pentru o vacanţă cu normă întreagă, în acest paradis. De la alegerea unei insule până la găsirea celei mai potrivite case, fiecare episod ne prezintă în detaliu eforturile unor viitori proprietari de locuinţe care au decis să-şi îndeplinească visul de a trăi în Bahamas.

Program difuzare: "Ne mutăm în Bahamas": 18 aprilie: ora 11.20, 19 aprilie: ora 18.50, 20 aprilie: ora 14.20 şi 22.05.

Eurosport

În această perioadă, Eurosport readuce pe ecrane unele dintre momentele emblematice din lumea sportului. Fanii pasionaţi vor putea revedea Australian Open, Turul Spaniei sausnooker, pe lângă alte competiţii de renume mondial.

Program difuzări: Australian Open (ediţiile din 2019 şi 2020):18 aprilie: Eurosport 1, ora 09.30; Eurosport 2, ora 18.30; 19 aprilie: Eurosport 1, ora 20.00; Eurosport 2, ora 17.00. Turul Spaniei (ediţia din 2017): 18 aprilie: Eurosport 1, ora 15.00; Eurosport 2, ora 09.30; 19 aprilie: Eurosport 2, ora 09.30; Snooker, Marele Premiu Mondial, la Cheltenham, în Regatul Unit (2019): 19 aprilie: Eurosport 2, ora 20.00; 20 aprilie: Eurosport 2, ora 23.00.

E!

Duminică, 19 aprilie, la ora 20.00, E! Entertainment va difuza "One World: Together At Home", un eveniment special ce susţine generarea de fonduri pentru a combate afecţiunea Covid-19.

Programul de două ore este găzduit de trei cunoscuţi prezentatori ai show-urilor de noapte: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel şi Stephen Colbert.

Cei mai mari artişti ai lumii se angajează să doneze pentru Fondul de Solidaritate din cadrul OMS.

La acest eveniment, organizat de Lady Gaga, vor lua parte Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris şi Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan şi Stevie Wonder.

DIVA

Postul DIVA va difuza, în perioada 18-20 aprilie filmele: "Forrest Gump" cu Tom Hanks (18 aprilie), "Johnny English ... se întoarce!" (Johnny English Reborn) cu Roan Atkinson (18 aprilie), "Doar tu şi eu. Al treilea e în plus" (You, Me and Dupree) cu Kate Hudson, Owen Wilson şi Matt Dillon (19 aprlie), "Poliţist de grădiniţă" (Kindergarten Cop) cu Arnold Schwarzenegger şi Danny DeVito (20 aprilie).

