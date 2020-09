'Programare de rahat', striga suparat tenismenul francez Benoit Paire catre organizatorii turneului de la Roma

Tenismenul francez Benoit Paire, obligat să stea două săptămâni în carantină în SUA după ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, i-a rugat pe organizatorii turneului Masters 1.000 de la Roma să-l programeze marţi, însă aceştia au refuzat. Paire pune această situţie pe faptul că întâlneşte un italian în primul tur, potrivit news.ro.

"Programare de rahat. Mulţumesc! Am făcut o singură cerere, să joc marţi, pentru a avea o zi de antrenament în plus, după ceea ce mi s-a întâmplat la New York şi, cum joc un italian, m-aţi pus luni", a scris Paire, pe reţelele de socializare.

Paire, locul 24 ATP, va juca, luni, nu înainte de ora 20.00, cu italianul Jannik Sinner, locul 81 ATP, în vârstă de 19 ani, care a primit un wild card.

Învingătorul din acest meci va evolua în manşa a doua cu grecul Stefanos Tsitsipas, locul 6 ATP şi cap de serie numărul 3, direct acceptat în această fază.