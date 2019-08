Programul alegerilor prezidențiale. Cand voteaza romanii din țara și strainatate

Guvernul a adoptat, marți, hotărârea privind programul calendaristic la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie (primul tur) si 24 noiembrie (al doilea tur). Cetățenii români din străinătate pot vota, în primul tur al prezidențialelor, în zilele de 8, 9 și 10 noiembrie, iar în al doilea tur pe 22, 23 și 24 noiembrie. Programul calendaristic al The post Programul alegerilor prezidențiale. Când votează românii din țară și străinătate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.