Programul Ateneului National din Iasi – Noaptea Muzeelor 2019. Intrarea este libera!

Iata programul Ateneului National din Iasi – Noaptea Muzeelor 2019. 19.00 Vernisajul expozitiei cu relicve militare recuperate din zona Iasului, realizata de catre Romanian Military Archeology – RMA, in Foaierul Ateneului National din Iasi. 19.00 – 24.00 Expozitia de fotografie „Cultura industriei iesene", in Galeria Veche, realizata cu sprijinul artistului fotograf Andrei Cucu si cel al Muzeului Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu". 19.00 – 24.00 SHORT FILM FACTORY – scurt metraje, Sala Mica de Spectacole a Ateneului National din Iasi. Aceste proiectii fac parte dintr-un eveniment lunar care aduce filme de autor, cu intrare libera, in pe ...