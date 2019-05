Programul care inlocuieste "Prima Casa" ar putea duce la scumpirea locuintelor

Prima Casa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O familie, o casa mai scumpa. Asa s-ar putea numi noul program care va inlocui Prima Casa. Metrul patrat construit s-ar putea scumpi, se tem analistii. Tot ei avertizeaza ca va creste si gradul de indatorare a populatiei la banci. Explicatia e simpla: noile conditii sunt atat de atractive pentru cei care isi cauta o locuinta, incat se asteapta o explozie a cererii. Programul "O familie, o casa" va schimba radical modul in care se vor acorda creditele garantate de stat pentru achizitia unei locuinte. Se vor impune dobanzi fixe, de maximum 5,5% pe an, in conditiile in care acum ele sunt variabile si se calculeaza in functie de Robor la trei luni. Valoarea maxima a creditului creste si ea la aproxim ...