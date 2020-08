Programul complet al manifestarilor dedicate Zilei Marinei Romane. Cum se vor desfasura activitatile in acest an

10.30

11.30

Executarea manevrei de ieșire din port a F222

EXERCIȚII DEMONSTRATIVE PE ȘENALUL INTERIOR AL PORTULUI CONSTANȚA ȘI ÎN RADA EXTERIOARĂ A PORTULUI:

Ex. Respingerea atacului unor ambarcațiuni ușoare

Ex. Combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere

Ex. Distrugere a dispozitivelor de cercetare submarină

Ex. Respingerea atacului aviației (lansare flare-uri).

Ex. Căutarea și atacul submarinului (Elicopterul Puma Naval lansează geamandura radiohidroacustică și o torpilă antisubmarin, după care derobează la larg);



F222

Garda de Coastă

F111, DgM 25, CĂTUNEANU, PMn 274,

Cvt 264, , 1 x ISU/MAI,

1 x ARSVOM, elicoptere, aeronave

F222, NPR 190,

MIG-21L, F-16



P8 POSEIDON și MPA ATLANTIQUE