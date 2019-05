Programul de circulatie pentru Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj prilejuit de vizita Papei

PAPA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada desfasurarii calatoriei apostolice a Papei Francisc in Romania, CFR Calatori informeaza ca are in circulatie capacitatea maxima de transport, tehnic disponibila, pentru asigurarea mobilitatii cetatenilor, astfel: Se va asigura circulatia trenurilor special comandate, urmare solicitarilor venite de la Arhiepiscopii, Episcopii si a Operatorului National de Transport Feroviar din Ungaria – MAV, pentru transportul grupurilor mari de pelerini pe urmatoarele rute: • Timisoara – Brasov – Miercurea Ciuc; • Oradea – Cluj Napoca – Miercurea Ciuc; • Dej Calatori – Cluj Napoca – Blaj si retur; • Cluj Napoca – Blaj si retur. Se va suplimenta cu v ...