Programul FLPP al ESA: Demonstratorul pentru Validare Tehnologica, proiectat si integrat de INCAS, este testat in Romania

Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a anunţat recent o nouă serie de teste reuşite, realizate în România de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" (INCAS), pentru Demonstratorul pentru Validare Tehnologică (DTV, Demonstrator for Technology Validation), un aparat necesar în Programul de Pregătire a Viitoarelor Lansatoare (FLPP, Future Launcher Preparatory Program) al ESA. În cadrul acestui proiect de colaborare cu ESA, INCAS a realizat o platformă reutilizabilă pentru testarea DTV, un aparat de zbor cu o structură modulară şi cu greutate redusă, capabil să decoleze şi să aterizeze vertical (VTOL). Acest aparat are rolul de a valida algoritmii de control avansaţi atât în faza de lansare cât şi de aterizare, eficienţa, precum şi fiabilitatea unui astfel de demers tehnologic. Platforma integrează un motor turboreactor TJ80 de la compania cehă PBS pentru subsistemul de propulsie, montat vertical, pentru a realiza condiţii de similitudine ale aplicaţiei spaţiale în zbor. Agenţia spaţială europeană a formulat două cerinţe majore: platforma să atingă autonomia de nivel 4 în conformitate cu scala Drone Industry Insights prin care va fi validat subsistemul de orientare pentru navigaţie şi control dezvoltat de INCAS şi, de asemenea, cerinţa ca INCAS să poată utiliza platforma pentru a oferi un serviciu orientat către client, respectiv testarea în zbor a încărcăturilor utile de tipul software şi hardware. Foto: (c) www.esa.int Faza de integrare a tuturor componentelor a început pentru DTV la mijlocul verii anului trecut şi, la scurt timp, în toamnă, procedurile de testare erau deja în curs. Prima campanie de testare a fost realizată la INCAS ca TRR1 (Test Readiness Review 1) în care sistemul a fost validat funcţional pentru fiecare componentă, pe rând. Următorul pas după validarea la nivel de componentă a fost debutul pentru prima dată a fazei de testare utilizând algoritmi GNC (Ghidare, Navigare şi Control) în buclă, desfăşurată pe un hardware cu computaţie în timp, produs de Mathworks, numit SpeedGoat. Această etapă a generat rezultate care au fost apoi utilizate în reglarea parţială a subsistemului GNC însă, având în vedere că sesiunea de teste a fost efectuată în interiorul facilităţii, funcţia de poziţionare nu a putut funcţiona optim. Pentru următoarea fază, funcţia controlului de poziţie a fost pregătită pentru a fi verificată şi, în consecinţă, echipa de implementare a testelor DTV şi-a desfăşurat activitatea la centrul de testare spaţială INCAS Măneciu, din judeţul Prahova, în vara acestui an. ''Aşa cum era de aşteptat, rezultatele testelor au fost mult mai bune, întrucât la Măneciu testele au fost efectuate în exterior pe dispozitivul special de testare dezvoltat anterior pentru astfel de activităţi'', a explicat marţi pentru AGERPRES managerul de proiect din cadrul INCAS, Ana-Maria Neculăescu. ''Cu toate acestea, pentru această fază, algoritmii GNC din buclă au fost implementaţi folosind SpeedGoat în timp real, deoarece echipa a decis să continue testarea începută, adoptând o abordare pas cu pas fără a adăuga parametri noi. Astfel, testele iniţiale de la Măneciu s-au realizat folosind aceleaşi proceduri şi funcţionalităţi, cu excepţia adăugării funcţiei de control a poziţiei în buclă'', a adăugat Ana-Maria Neculăescu. ''Aceste teste reprezintă o etapă majoră, demonstrând mai multe elemente tehnologice de construcţie pentru recuperarea pe scară largă a unui propulsor de rachete demonstrativ în scopul reutilizării'', a declarat inginerul principal pentru proiectul DTV Stephane Dussy, citat într-un articol despre testările din România, publicat pe 13 octombrie pe site-ul ESA. Potrivit lui Dussy, este, de asemenea, luat în considerare şi un DTV mai puternic, cântărind 130 kg, cu trei motoare şi capabil să suporte sarcini mai mari. Pentru următoarele luni sunt planificate mai multe campanii de testare, anunţă INCAS. Următoarea fază presupune scoaterea "cordonului ombilical" de pe vehicul şi implementarea software-ului de zbor dezvoltat pe computerul de bord al vehiculului, ceea ce va marca o evoluţie importantă în etapele pentru a atinge nivelul de autonomie dorit. Echipa INCAS responsabilă pentru proiect este formată din inginerii Ana-Maria Neculăescu, Adrian Toader, Alexandru Marin, Alexandru-Gabriel Perşinaru, Alexandru-Mihai Cişmilianu, Andrei Ion, Iulian Chiriţă, Cosmin Briceag, Mihai Tudose, Camelia-Elena Munteanu, Mihaela Năstase şi Ionuţ-Cosmin Oncescu. Programul de Pregătire a Viitoarelor Lansatoare a început în 2003 şi supraveghează studii de sistem şi activităţi de cercetare pentru a promova noi tehnologii capabile de a furniza înaltă performanţă şi fiabilitate, cu costuri operaţionale reduse. La acest program participă 14 state membre ale ESA. FLPP garantează accesul Europei la spaţiu pe termen lung, reducerea costurilor de a ajunge pe orbită şi oferirea unui răspuns la cerinţele pieţei instituţionale şi comerciale. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Ionescu, editor: Florin Ştefan, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: www.esa.int