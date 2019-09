Programul Hramului Sfintei Cuvioase Paracheva. Timp de cinci zile Iasul imbraca haina duhovniceasca de sarbatoare

Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In acest an, manifestarile dedicate sarbatorii hramului Sfintei Cuvioase Parascheva vor avea loc, la Iasi, in perioada 11-15 octombrie. Alaturi de moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, vor fi aduse spre inchinare si moastele Sfantului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, din Insula Corfu, Grecia. Vineri, 11 octombrie 2019: Ora 06.30 - Procesiune cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva si depunerea lor pe platoul din fata Caminului preotesc „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” pentru inchinare. Orele 07.00-11.30 – Sfintirea apei (aghiazma mica) si Sfantul Maslu (pe platoul din fata Catedralei Mitropolitane), Utrenia si Sf. Liturghie arhiereasca (in Catedrala ...