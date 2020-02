Programul INFANT, derulat de Primaria Constanta: Ajutor financiar de 1 milion de lei pentru cuplurile care nu pot avea copii!

Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța: “Sunt extrem de bucuros să vă anunț că lansăm un proiect ce se adresează cuplurilor infertile sau doamnelor singure care doresc să aibă un copil și nu pot. Acordăm 100 de vouchere în valoare de 10 mii de lei fiecare, iar acesta este doar începutul. Vorbim despre un proiect de suflet, nu știam că sunt atât de multe cupluri care își doresc atât de tare un copil. Am făcut acest proiect pe care mi-aș dori să îl creștem pentru că ne dorim să avem din ce în ce mai mulți copii în municipiul Constanța. Vă invit pe toți cei care vă doriți un copil și nu l-ați putut avea până acum, să vă informați despre programul INFANT și să vă bazați pe sprijinul nostru, al comunității”.

Primarul Municipiului Constanța,, prin Direcția Generală de Asistență Socială, demarează programul anual INFANT (fertilizare in vitro) pentru cuplurile care nu pot avea copii.ce are competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical. Criteriile de eligibilitate pentru includerea în proiect sunt următoarele:• AMH(rezerva de fertilitate a fiecărei femei) >1, excepție făcând femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este criteriu de excludere;• Cuplu autolog(cuplu pentru care se realizează o procedură de reproducere umană asistată medical, cu celulele reproductive proprii)/cupluri în care partenerul suferă de azoospermie/femei singure (nu se exclud procedurile cu sperma donată);• Indice de masă corporală al femeii, între 20 – 30;• Vârsta femeii între 24 – 45 de ani;• Beneficiarii au domiciliul în municipiul Constanța în ultimii 3 ani și nu au datorii la bugetul local al municipiului Constanța.Vor fi propuse spre aprobare dosarele care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate și legalitate prevăzute pentru includerea în proiect, în limita fondurilor disponibile pentru această destinație. Dosarul beneficiarilor se păstrează și se arhivează la DGAS.Orice întrebări legate de programul INFANT pot fi trimise la adresa de e-mail. infant@spas-ct.roDupă ce acest proiect va fi adoptat, în ultima ședință de Consiliu Local din luna februarie, vom demara toate procedurile iar solicitanții vor depune la registratura DGAS din str. Unirii nr. 104 solicitarea pentru înscrierea în proiectul “INFANT” însoțită de următoarele documente:a) Adeverința de la unitatea sanitară parteneră cu indicația de FIV care atestă că solicitanții sunt eligibili pentru intrarea în proiectul “INFANT”;b) Copii după actele de identitate ale solicitanților care să ateste domiciliul stabil în Constanța;c) Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal și consultarea bazelor de date pentru confirmarea criteriilor de eligibilitate. Solicitarea va primi numărul de înregistrare în proiect.Formularele se vor găsi și descărca de pe site-ul instituției http://primaria-constanta.ro/spas/acasa, în secțiunea “Proiect INFANT”. Verificarea dosarelor precum și aprobarea acestora se va face de către o comisie înființată prin Dispoziția directorului general DGAS și va fi alcătuită din cadre medicale specializate în fertilizarea in-vitro.În cazul în care numărul solicitărilor eligibile primite în perioada stabilită pentru înscriere este mai mare decât numărul persoanelor beneficiare stabilite prin dispoziție de primar pentru anul în curs, se va proceda la extragerea publică a beneficiarilor acceptați în proiect, precum și ordinea listei de așteptare care va cuprinde un număr egal cu numărul beneficiarilor acceptați în proiect; în scopul protejării confidențialității datelor cu caracter personal, extragerea se va face utilizând numărul de înregistrare primit la depunerea dosarului.Obiectivul acestui proiect este creșterea natalității în rândul populației de pe raza municipiului Constanța, prin acordarea unui sprijin financiar pentru 100 de cupluri în cursul anului 2020 pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.Organizația Mondială a Sănătății recunoaște infertilitatea ca fiind o boală de care suferă circa 34 de milioane de femei, cea mai mare parte a lor fiind în statele în curs de dezvoltare, cum este și România.Unul din 6 cupluri care încearcă să aibă un copil are dificultăți în a obține sarcina, întrucât fertilitatea scade simultan cu înaintarea în vârstă: 25% dintre femei au dificultăți în a obține o sarcină între 35 și 39 ani iar 34% dintre femei au dificultăți în a obține o sarcina in jurul vârstei de 40 ani.Cauza infertilității este feminină în 40% din cazuri, masculină în 40%, iar în 20% din cazuri infertilitatea se datorează ambilor parteneri sau are o cauză necunoscută.Specialiștii în obstetrică-ginecologie au concluzionat că principala metodă de reproducere asistată este fertilizarea in vitro.