Programul la Cinema Ateneu 26 august - 1 septembrie 2019 - FOTO

LazzaroFelice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi vara se apropie de final, noutatile cinematografice continua sa ne surprinda. Secretul lui Raoul Taburin este o comedie despre un specialist in repararea bicicletelor si un adevarat expert in domeniu. Continuam cu Povesti de groaza de spus pe intuneric, film unde actiunea se petrece intr-un mic orasel, in care fiica unei familii instarite dispare misterios. Drama italiana Lazzaro cel fericit, de Alice Rohrwacher, un film ca un inventar al maladiilor timpurilor noastre, va rula spre finalul saptamanii. Pelicula a castigat Premiul pentru cel mai bun scenariu la Festivalul de film de la Cannes 2018. In weekend, alaturi de cei mai mici spectatori, vizionam Manou – Aventuri in zbor, o poveste ...