Programul Noua Casa, un mar otravit pentru romanii care vor o locuinta acum

Programul Noua Casa se va dovedi un mar otravit pentru cei care vor sa cumpere o casa in lunile ce vor urma si asta pentru ca preturile la imobiliare au inceput sa creasca artificial. Expertii in economie spun ca romanii ar trebui sa fie atenti sa sa nu se grabeasca cu achizitionarea unei case pentru ca risca sa nu o poata plati intr-un an sau doi.