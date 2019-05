Programul Prima Casa devine "O familie, o casa" si se schimba radical

Prima Casa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Prima Casa" isi schimba radical si numele, si conditiile. Cel mai popular program printre romanii care vor o locuinta se va numi "O familie, o casa". Guvernantii vor sa modifice plafoanele si dobanzile si sa creasca garantia acordata de stat. Si nu sunt singurele noutati care au creat controverse. Analistii avertizeaza ca noul program ii va ingropa pe tineri in cheltuieli tot mai mari, iar casele s-ar putea scumpi. O familie, o casa si numeroase schimbari. In curand, vor putea lua imprumuturi garantate de stat nu doar romanii sub 35 de ani. Varsta va fi extinsa pana la 55 de ani. E doar prima modificare dintr-un lung sir adus programului Prima Casa. Peste 300.000 de romani ...