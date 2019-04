Programul Rabla 2019 incepe vineri. Modificari importante pentru cei care vor sa-si cumpere masina noua

Programul Rabla google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Programul Rabla 2019 demareaza peste doua zile. Incepand de vineri, 12 aprilie, persoanele fizice se pot inscrie in vederea achizitionarii unei masini noi. In acest an, Programul Rabla beneficiaza de 322 de milioane de lei, pentru 35.000 de vouchere. Ministerul Mediului a lansat astazi, 10 aprilie 2019, cea de-a 15-a editie a Programului Rabla Clasic si cea de-a a patra editie a Programului Rabla Plus. Astfel, incepand de vineri, 12 aprilie, persoanele fizice pot merge la producatorii validati in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere pentru a-si achizitiona un autovehicul nou, cu emisii scazute, in locul celui vechi, poluant. Tot de vineri, persoanele juridice care doresc sa accesez ...