Programul rabla pentru ceasuri - Un retailer romanesc vrea sa incaseze 200.000 de lei

Retailerul WatchShop.ro a anunţat luni că lansează o ediţie premium în cadrul programului "Noul Ceas", echivalentul Rabla în orologerie, campanie dedicată brandurilor de top din care estimează că va vinde ceasuri de peste 200.000 de lei, notează news.ro.

Potrivit estimărilor WatchShop.ro, românii aruncă, în medie, 1 ceas la doi ani, în condiţiile în care cele mai multe ar putea fi recuperate, iar componentele lor nocive pentru mediu pot fi reciclate.

În ediţiile precedente, compania a colectat peste 500 de ceasuri de mână pe care clienţii nu le mai foloseau şi estimează să adauge la acestea însă 200 la finalul campaniei curente. Ceasurile pe care WatchShop.ro le colectează în campaniile Noul Ceas sunt ulterior reciclate de Indeco şi Recobat, parteneri în acest program.

Programul se derulează în luna iunie, în limita stocului disponibil.

"WatchShop.ro lansează prima ediţie premium în programul Noul Ceas şi îşi propune să vândă ceasuri de top în valoare de peste 200.000 de lei. Programul Noul Ceas este echivalentul Rabla în orologerie", a anunţat compania.

Ediţia a fost lansată ca răspuns la cererea clienţilor, care, în ediţiile anterioare s-au arătat interesaţi de branduri de ceasuri premium precum Tissot, smartwatch-uri recent lansate, precum Garmin, şi ceasuri fashion, precum Marc Jacobs şi Calvin Klein.

"Publicul căruia îi adresăm această campanie preferă să achiziţioneze produse mai scumpe şi calitative şi să limiteze consumul, fiind de asemenea interesat să recicleze produsele pe care nu le mai foloseşte. Vorbim despre o categorie de clienţi care apreciază ceasurile cu o valoare mai mare, durabile şi de calitate”, spune Cătălin Florea, CEO WatchShop.ro, cel mai mare magazin online de ceasuri originale din România.

Sunt două categorii principale de ceasuri de mână pe care clienţii le aduc în aceste campanii: pe de-o parte, modele de brand nefuncţionale sau care prezintă deteriorări permanente. Pe de altă parte, ceasuri slabe calitativ, pe care clienţii le-au primit cadou şi pe care nu le folosesc, spun reprezentanţii companiei.

"Am primit în proporţii egale ceasuri de damă şi ceasuri bărbăteşti şi am observat până acum că nu am primit decât un singur smartwatch de 5 ediţii de când rulăm programul”, spune Cătălin Florea.

Clienţii participanţi în campania Noul Ceas Premium primesc un discount de 400 de lei la achiziţia unui model nou. Ceasurile incluse în program pornesc de la preţul de 1.200 de lei.

Din oferta din acest an fac parte 12 branduri: Tissot, Vostok, Ingersoll, Citizen, Marc Jacobs, Zeppelin, Bruno Zohnle, Atlantic, Bulova, Casio, Calvin Klein şi Accurist.

Clienţii WatchShop.ro pot face achiziţii direct din site, dar şi de la noul showroom din Bucureşti, redeschis recent.

WatchShop.ro este cel mai mare magazin online de ceasuri originale din România şi are un portofoliu de peste 17.000 de modele disponibile, de la peste 100 de branduri renumite la nivel mondial, unele dintre ele importate în exclusivitate. WatchShop.ro are şi prezenţă offline, prin showroom-ul propriu din Bucureşti.