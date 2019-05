Programul Rabla pentru electrocasnice aduce reduceri semnificative

Programul Rabla pentru electrocasnice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A doua editie a programului Rabla pentru Electrocasnice a inceput oficial. Daca initial au fost anuntate conditii mai avantajoase pentru beneficiarii de vouchere, peste noapte au aparut schimbari, inclusiv valoarea tichetelor. Cei care isi doreau sa-si schimbe televizorul vechi cu unul nou trebuie sa vina cu mai multi bani de acasa. Totusi, cei care cauta bine prin magazine pot sa incheie totusi o afacere buna, cu ajutorul statului. In proiectul lansat in dezbatere publica de ministerul Mediului in urma cu doua saptamani, valoarea voucherul pentru un televizor cu eficienta energetica A+ era de 500 de lei. Voucherele de la Rabla electrocasnice se cumuleaza cu reducerile din magaz ...