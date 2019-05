Programul romanilor la turneul de la Madrid - Cand va juca Simona Halep

Organizatorii de la Madrid au anunţat meciurile zilei de luni, când pe teren vor intra 7 reprezentaţi ai României, care vor lua startul în 5 partide, una de simplu şi 4 de dublu.

Simona Halep va juca în proba de dublu. Face pereche cu Irina Begu, iar în primul tur vor întâlni echipa Darija Jurak/ Raluca Olaru. Pe tabloul feminin individual, singurul meci cu miză pentru noi este cel al Mihaelei Buzărnescu (31 WTA), care va intra pe teren la 13:00 (ora României), pentru meciul din turul 2. Adversară îi va fi Anastasija Sevastova (Letonia; 13 WTA), favorita cu numărul 12 la câştigarea turneului. Organizatorii au programat meciul pe Terenul 4 al complexului de la Madrid.

Meciurile de dublu în care vor fi implicaţi români:

Jean-Julien Rojer/ Horia Tecău vs. Bob Bryan/ Mike Bryan - Terenul 4, după 4 meciuri de simplu

Darija Jurak/ Raluca Olaru vs. Irina Begu/ Simona Halep - Terenul 4, după un meci de dublu

Bolsova Zadoinov/ Parra-Santonja vs. Irina Bara/ Mihaela Buzărnescu – Terenul 6, după 3 meciuri de dublu

Su-Wei Hsieh/ Barbora Strycova vs. Andreea Mitu/ Alexandra Panova – Terenul 6, după 4 meciuri de dublu

Simona Halep va juca în turul 2 la simplu marţi, împotriva sportivei Johanna Konta (Marea Britanie, 41 WTA)

Luni a fost actualizat clasamentul WTA. Top 10:

1. Naomi Osaka – 6151 puncte

2. Petra Kvitova – 5835 puncte

3. Simona Halep – 5682 puncte

4. Angelique Kerber – 5220 puncte

5. Karolina Pliskova – 5111 puncte

6. Elina Svitolina – 4921 puncte

7. Kiki Bertens – 4765 puncte

8. Sloane Stephens – 4386 puncte

9. Ashleigh Barty – 4275 puncte

10. Aryna Sabalenka – 3520 puncte

În clasamentul de simplu, România mai are 3 sportive în top 100: Mihaela Buzărnescu (31 WTA), Sorana Cîrstea (93 WTA), Irina Begu (96 WTA).