Programul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta de 1 si 8 iunie

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța aduce la cunoștința publicului că activitatea medicală din cadrul Spitalului și a Unității Primiri Urgențe nu va fi afectată de sărbătorirea zilelor de 1, respectiv 8 Iunie.

Pacienții care au nevoie urgent de asistență medicală, se pot adresa UPU non-stop, unde vor fi investigați și vor primi îngrijiri medicale, după caz.

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța aduce la cunoștința publicului că activitatea medicală din cadrul Spitalului și a Unității Primiri Urgențe nu va fi afectată de sărbătorirea zilelor de 1, respectiv 8 Iunie.Astfel, pacienții care au nevoie urgent de asistență medicală, se pot adresa UPU non-stop, unde vor fi investigați și vor primi îngrijiri medicale, după caz. În plus, dacă situația o va impune, vor fi spitalizați. Însă, având în vedere că suntem în plină panedemie de Coronavirus iar starea de alertă impune reguli speciale, vă reamintim că pentru binele pacienților dar și al personalului medical, activitatea se desfășoară în condiții speciale, de maximă siguranță.Astfel, preluarea pacienților în UPU se face conform reglementărilor în vigoare, efectuându-se triajul epidemiologic pentru toți cei care se prezintă la Unitatea Primiri Urgențe, indiferent de mijloacele cu care sunt aduși (SAJ, SMURD sau mijloace proprii). In plus, cadrele medicale sunt pregătite pentru preluarea unui flux crescut de pacienți, în condiții de maximă siguranță, fiind echipate corespunzător, conform reglementărilor în vigoare.Singurele modificări pentru zilele care urmează sunt pentru cabinetele din cadrul Ambulatoriului de Specialitate. Conform prevederilor legale, Ambulatoriul de Specialitate va fi închis atât pe 1 cât și pe 8 Iunie 2020.Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța vă asigură că, în permanență, se iau toate măsurile pentru ca actul medical să fie continuu și de calitate și să se desfășoare în condiții de maximă siguranță. In plus, vă reamintim că pentru a evita expunerea pacienților dar și a personalului, programul de vizită este suspendat în continuare. Venim însă în sprijinul celor internați cu personal care preia zilnic pachetele cu strictul necesar (obiecte de igienă personală, pijamale, etc), în intervalele orare 11.00-12.00 și 16.00-17.00.Pentru sănătatea Dumneavoastră și a celor din jur, vă recomandăm să aveți răbdare și să respectați în continuare măsurile de distanțare socială și regulile de igienă.La mulți ani sănătoși tuturor copiilor, a transmis Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al unității spitaliceşti.