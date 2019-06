Programul Tabere Studentesti 2019

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Tineretului si Sportului prin Casa de Cultura a Studentilor organizeaza in perioada vacantei de vara, tabere studentesti care se desfasoara la munte, mare sau Delta Dunarii. Casele de Cultura a Studentilor achizitioneaza anual serviciile de masa si cazare in functie de locurile disponibile in urma consultarii cu organizatiile studentesti, legal constituitedin Centrele Universitare. Studentii beneficiaza de locuri gratuite in tabere in limita locurilor repartizate, in functie de rezultatele obtinute la invatatura si de activitatea depusa la diverse manifestari culturale, artistice, sportive sau de voluntariat, exceptie facand cazurile sociale. Beneficiarii de locuri gratuite in taberele studentesti, in limita ...