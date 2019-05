Programul vizitei Papei Francisc in Romania. Cand si unde va tine discursul pentru romani

Papa Francisc2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sanctitatea sa Papa Francisc se va afla in Romania in perioada 31 mai - 2 iunie 2019. Conform presidency.ro, Papa Francisc va avea parte de o serie de intalniri oficiale, dar va si vizita mai multe obiective din Bucuresti si din tara. Program vizita Apostolica in Romania a Sanctitatii Sale Papa Francisc in Romania Vineri, 31 mai 2019 11:30 – Aterizare pe Aeroportul International „Henri Coanda” din Bucuresti 12:10 – Ceremonia oficiala de primire, Palatul Cotroceni Ceremonial militar Fotografie oficiala Convorbiri tête-à-tête dintre Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, si Sanctitatea Sa Papa Francisc 13:00 - Intalnire cu autoritatil ...