Proiect: 4% din sumele colectate din jocurile de noroc - directionat anual catre Fondul Cinematografic

Deputatul liberal Gigel Ştirbu propune, într-o iniţiativă legislativă depusă la Parlament, majorarea de la 2% la 4% a procentului direcţionat anual către Fondul cinematografic din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc potrivit Agerpres

Proiectul modifică astfel art. 13 din OG 39/2005 privind cinematografia."Un procent de 4% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc va fi direcţionat anual către Fondul cinematografic pentru încurajarea şi susţinerea cinematografiei. Suma va fi virată la Fondul cinematografic până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent şi nu se supune regularizării", precizează textul proiectului.Gigel Ştirbu, preşedinte al Comisiei pentru cultură, susţine, în expunerea de motive a proiectului, că, după anul 1990, cinematografia românească a renăscut, o serie de producţii cinematografice fiind distinse cu premii la festivaluri internaţionale de profil."Anii 2017, 2018 au adus în peisajul filmului românesc regizori debutanţi curajoşi, care au încercat noi stiluri de film, ca thriller-ul şi comedia, fapt ce îi aduce pe români în sălile de cinema, în faţa unor producţii locale de care s-au bucurat cu adevărat. (...) De mai bine de 12 ani, filmul românesc câştigă în fiecare an zeci de premii la festivalurile de film din întreaga lume. Cannes, Berlin, Locarno, Veneţia sunt câteva dintre festivalurile de film care aşteaptă anual cineaştii români pe covorul roşul, prezenţa producţiilor româneşti an de an devenind o constantă", a apreciat iniţiatorul.El a precizat că majoritatea acestor producţii cinematografice au fost realizate cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei, aflat în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional care, conform actelor normative, acordă credite directe pentru producţia de film şi dezvoltarea unor proiecte, precum şi sprijin financiar nerambursabil.Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, care este prima Cameră sesizată. Camera Deputaţilor este for decizional.