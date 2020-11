Proiect ambițios al Deputatului PNL Ben-Oni Ardelean: Academia de Leadership Politic

„Academia de Leadership Politic”, un proiect de impact societal semnificativ, este un program de training, formal și informal, pentru oameni cu abilități de leader care doresc să se perfecționeze în arta de a conduce. Academia de Leadership Politic este un proiect de investiție în oameni, resursa cea mai de preț a unei națiuni. Vacumul de leadership actual este deseori resimțit, atat la nivel națonal, cât și înternațional. O întreagă generație de leaderi trebuie pregătită pentru a putea într-un mod vizionar să aducă echilibru, pace și prosperitate, într-o lume atât de confuză și cu provocări complexe. Acest demers de exceptie va forma leaderi pentru politică și sfera publică, respectiv: administrație, antrepenoriat, academic, diplomatic, organizații non-guvernamentale, mass-media, denominațional etc., adică domenii ce influențează și interferează deseori cu politica. Aceasta va antrena pe termen lung, creşterea abilitaţii leaderilor de a-și materializa ideile în noul context al politicilor publice, economiei și evenimentelor internaționale, având consecinţe pozitive asupra dezvoltării durabile a României. Academia de Leadership Politic se vrea a fi o școală de gândire importantă de îmbogățire a viziunii și dezbaterilor privind modelul de leadership dezirabil în societate.

„România a intrat într-un proces intens de reorganizare și redefinire, atât intern, schimbând legi și instituții, dar și extern, având ca scop repoziționarea României în sfera internațională. Procesul de învățare al democrației nu a fost unul ușor, ci a implicat o perioadă de tranziție lungă și dificilă. Dincolo de apartenența noastră la NATO și UE, de alegerile democratice și instituții noi, dincolo de investițiile în infrastructură, libertate etc., realizări care chiar contează în deschiderea unei noi perspective pentru cetățenii unei țări, ne întrebăm unde suntem în termeni de leadership. Are România leaderi vizionari, capabili și puternici care să fie în stare să ridice națiunea, dându-i o speranță pentru viitor și un proiect național pe care să îl urmeze? Ce model de leadership este încurajat în arena publică? Toate acestea sunt întrebări importante pentru generația noastră care are mari așteptări de la leaderii contemporani”, consideră Deputatul Ardelean.

Ardelean a organizat în 2014 la Timișoara un eveniment de excepție: "Congresul de Leadership Politic", eveniment care a suscitat mult interes. "Am înțeles atunci încă odată cât de important este formarea leaderilor autentici care să aibă curajul să își asume un proiect de țară, precum proiecte sectoriale majore în sfera publică și care produc bunăstare și aduc progres în societate. Academia de Leadership Politic este un concept nou pentru România, care va aduce laolaltă profesori renumiți și personalități marcante ce au o experiență și expertiză bogată în domeniile pe care vor conferenția, în parteneriat cu diverse instituții academice și centre de formare. Acest proiect revoluționar va oferi leaderilor cu o experiență de învățare marcantă, transformațională și care să confere celor ce vor opta pentru diverse programe de perfecționare, posibilitatea de a-și urma visul, dar și de a produce schimbare în societate", concluziona deputatul Ardelean.

-

Academia de Leadership Politic

Proiect de mandat

Criza de leadership politic mondial este deja evidentă. Haosul, bulversarea socială și lipsa de viziune, au condus la confuzii majore în "micul sat" global, iar sentimentul general este că lipsește o direcție clară, un mesaj ferm și coerent, o viziune unitară, generatoare de speranță și siguranță pentru cetățeni. Același vacum de leadership este resimțit și la nivel micro, fie că vorbim de nivelul statal, ori chiar zone sectoriale. Soluția este pregătirea unei noi generații de leaderi, știind că doar prin educație poți ridica o națiune. Propunerea mea de proiect de mandat fiind:

Academia de Leadership Politic

Academia de Leadership Politic este un program de training, formal și informal, pentru oameni cu pregătiri diverse, dar având abilități evidente de leader, selectați în mod riguros, care sunt dispuși să se formeze și să se perfecționeze pentru a fi leaderi în politică.

După mai bine de 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului, generația ce a trecut perioada deșertului comunist, dar care a preluat conducerea în sfera publică în perioada post-decembristă, pare că acum predă ștafeta. Cui? Bună întrebarea, dar uneori răspunsul este îngrijorător. România are nevoie de leaderi autentici, care să aibă curajul să își asume un proiect de țară, precum proiecte sectoriale majore în sfera publică, uneori contra curentului popular, dar știind că acestea produc bunăstare și aduc progres în societate. Arta ledershipului se învață, deși abilitățile de leader sunt deseori evidente încă de la vârste foarte fragede. Tânara generație care preia ștafeta conducerii are nevoie de inspirație, dar și de multă educație, pentru ca România să poată să se dezvolte, să ajungă o democrație consolidată, cu o economie puternică și oameni fericiți.

Comunismul reprezintă ideologia care a umilit națiuni și a distrus milioane de vieți. Regimul totalitar din România s-a dovedit a fi unul dintre cele mai brutale și totodată dificil de răsturnat. În drumul spre libertate, sângeroasa Revoluție din 1989 a început la Timișoara, oraș care astăzi a devenit un simbol al libertății și democrației, motiv pentru care am ales acest oraș să fie gazda acestui program de leadership.

Începând cu acest moment pivotal, având ca obiectiv adoptarea unei paradigme democratice a societății vestice, România a intrat într-un proces intens de reorganizare și redefinire, atât intern, schimbând legi și instituții, dar și extern, având ca scop repoziționarea României în sfera internațională. Procesul de învățare al democrației nu a fost unul ușor, ci a implicat o perioadă de tranziție lungă și dificilă. Dincolo de apartenența noastră la NATO și UE, de alegerile democratice și instituții noi, dincolo de investițiile în infrastructură, libertate etc., realizări care chiar contează în deschiderea unei noi perspective pentru cetățenii unei țări, ne întrebăm unde suntem în termeni de leadership? Are România leaderi vizionari, capabili și puternici care să fie în stare să ridice națiunea, dându-i o speranță pentru viitor și un proiect național pe care să îl urmeze? Ce model de leadership este încurajat în arena publică? Toate acestea sunt întrebări importante pentru generația noastră care are mari așteptări de la leaderi contemporani.

Academia de Leadership Politic se adresează celor care doresc să devină leaderi politici, dar și în diverse domenii ale sferei publice: administrație, antrepenoriat, academic, preunivesitar, diplomatic, organizații non-guvernamentale, mass-media, denominațional etc. Toate aceste domenii se raportează la perspective care influențează și interferează cu leadership-ul politic, fiind o sursă importantă de îmbogățire a viziunii și dezbaterilor privind modelul de leadership dezirabil în societate.

Academia de Leadership Politic va avea ca motto: Excelență, Integritate și Responsabilitate Politică, dezirat care va fi urmărit în formarea, inițierea și pregărirea unei noi generații de leaderi. Sper că acest proiect va rămâne un punct de referință în ceea ce privește perspectiva dobândită asupra sferei publice, politica și leadership, a multor generații de acum înainte. Trainerii sunt personalități marcante în sfera publică, având o bogată experiență și expertiză pe domeniile pe care vor conferenția.

Sesiunile vor fi informale, respectiv: forumuri, webinare, congrese, mese rotunde etc., dar pe viitor doresc ca prin parteneriate cu centre de cercetare și instituții academice să putem oferi programe de studii universitare, ori module pe diverse teme, ce pot fi transferabile în programe universitare acreditate. Modulele de studiu intensiv vor include cursuri precum: leadership transformațional; comunicare și discurs politic; social-media în politică; etică politcă; obiective și valori politice; paradigme contemporane de ideologie politică; teorie politică aplicată; evoluția gândirii politice; modele contemporane de management politic; legitimitatea și reprezentativitate politică în context contemporan; comportament și gândire politică; schimbare și democrație: rolul leadershipului politic; viziune și proiecte politice etc.

Academia de Leadership Politic va fi un proiect revoluționar, care va cuprinde atât pe cei care doresc să se perfecționeze sau să cumuleze cunoștințe în sfera leadership-ului politic, dar și pe cei care doresc să îmbrățișeze o carieră politică. Modulele, cursurile și programele ce vor fi susținute sunt complementare unor programe de studii academice, unele fiind unice prin formatul lor și speciale prin calitatea și experiența formatorilor, personalități marcante a lumii politice internaționale. În parteneriat cu diverse instituții academice universitare, centre de cercetare și practicieni, adică lideri politici marcanți, sper să reușim să oferim o experiență de învățare marcantă, transformațională și care să confere celor ce vor opta pentru diverse programe oferite posibilitatea de a-și urma visul, dar și de a produce schimbare în societate.