Proiect CNAIR: Distanta de siguranta de o suta de metri intre masini, marcata prin sageti pe asfalt. Detalii

Pe autostrazile din Romania s-ar putea introduce obligaţia de a respecta o distanţă de siguranţă între maşini, care va fi marcată prin săgeţi pe asfalt, conform unei iniţiative a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Având în vedere că Romania se situează pe ultimele locuri din Europa privind siguranța rutieră, prin înregistrarea unui număr sporit de accidente grave soldate cu victime, CNAIR are numeroase inițiative și proiecte pilot preluate din experiența altor țări cu rezultate pozitive în siguranța circulației, pentru a putea reduce numărul de accidente rutiere. Astfel, în Consilul Interministerial de Siguranță Rutieră a fost prezentată în luna februarie o idee privind implementarea unei soluții pentru asigurarea unei distanțe de siguranță între autovehicule, atunci când acestea se deplasează în coloană pe drumuri de mare viteza.Soluția presupune trasarea unor săgeți executate din marcaje rutiere cu o distanță între ele de 75-100 metri, pe care participanții la trafic trebuie să o respecte pentru a micșora riscul de ciocnire între autovehicule atunci când vehiculul din față frânează. Aceste marcaje vor fi presemnalizate cu indicatoare rutiere care indică participanților la trafic distanța de siguranță necesară. Indicatoarele vor fi amplasate la o distanță aproximativă de 500 metri unul de celălalt.Pentru implementarea acestei soluții, CNAIR a promovat la ASRO (ASOCIAȚIA DE STANDARDIZARE ROMANIA) machetele panourilor de semnalizare în vederea introducerii acestora în standardele românești de siguranța circulației. După aceea, vor fi demarate consultări tehnice și avizări cu Poliția Rutieră în vederea implementării pe teren a lucrărilor necesare.Proiectul face parte dintr-un pachet de măsuri care răspund politicilor Uniunii Europene de creştere a siguranţei pe reţeaua de transport rutieră din statele membre.Este un proiect pilot care are roulul de a identifica măsurile care să determine desfășurarea transportului rutier în siguranță. Se are în vedere consultarea opiniei publice printr-o mediatizare și o informarea riguroasă a participanților la trafic.În final, în funcție de rezultatele obținute privind reducerea numărului de accidente , proiectul poate fi promovat pentru legiferare în cadrul OUG 195 (Legea Circulației Rutiere)Sursa foto: Facebook/Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere