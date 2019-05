Proiect de amnistie fiscala. Beneficiari: 600.000 de romani

600.000 de contribuabili vor beneficia de anularea contribuţiei de asigurări sociale datorată, de circa 1, 035 miliarde lei, conform unui proiect de act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Finanţelor, proiect care prevede şi reducerea TVA pentru alimentele bio şi tradiţionale. Cei 600.000 de contribuabili au primit sau urmau să primescă decizii de impunere The post Proiect de amnistie fiscală. Beneficiari: 600.000 de români appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.