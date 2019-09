Proiect de lege al PSD: Soferii precum Mario Iorgulescu vor primi inchisoare cu executare

accident Iorgulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul Robert Cazanciuc a inregistrat o propunere de completare a Codului Penal, prin interzicerea suspendarii pedepsei pentru ucidere din culpa in conditiile in care fapta a avut loc in urma conducerii unui vehicul sub influenta alcoolului, a altor substante psihoactive ori fara permis de conducere. Prin aceasta initiativa legislativa, inregistrata de Ziua europeana fara decedati in accidente rutiere, Cazanciuc isi propune constientizarea tuturor participantilor la traficul rutier, se arata intr-un comunicat de presa al Senatului Romaniei. LOVITURA in cazul Mario Iorgulescu: Unde a fost transferat si cat a costat toata afacerea "Sunt convins ca vom contribui la constientizarea tuturor ca ...