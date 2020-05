Proiect de lege PSD, ALDE și Pro Romania: Anularea amenzilor date in starea de urgența

PSD, ALDE și Pro România, partide care dețin majoritatea în Parlament, au inițiat o propunere legislativă ce prevede anularea amenzilor date românilor în perioada stării de urgență și returnarea banilor celor care au plătit deja sancțiunile aplicate de autorități. Potrivit proiectului de act normativ, se declară nule toate procesele-verbale de contravenție emise în baza articolului […] The post Proiect de lege PSD, ALDE și Pro România: Anularea amenzilor date în starea de urgență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.