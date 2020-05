Proiect de lege: Reținerea unei persoane in secția de poliție, doar opt ore

O persoană poate fi ţinută în secţia de poliţie doar opt ore. Atât au la dispoziţie oamenii legii pentru a verifica identitatea celui pe care l-au reţinut şi pentru a lua măsurile legale, propune Ministerul de Interne. În cazuri mai complicate, termenul poate fi prelungit până la 12 ore, dar nu mai mult. După acest […] The post Proiect de lege: Reținerea unei persoane în secția de poliție, doar opt ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.