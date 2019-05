Proiect de succes al Colegiului National "Stefan cel Mare" din Harlau in Portugalia - FOTO

Erasmus 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 13-17 mai 2019, a avut ultima intalnire din cadrul proiectului Erasmus+: Thunderstorms and Thunderbolts in Teaching Strategies and Meteorology”, coordonat de Colegiul National “Stefan cel Mare” – Harlau,intalnire transnationala ce s-a desfasurat in Portugalia, la scoala Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, Almada. In cadrul intalnirilor programate s-au analizat aspecte legate de atingerea obiectivelor propuse in cadrul acestui proiect: dezvoltarea de competente transdisciplinare, abilitati de comunicare si lucru in echipa, atitudini pozitive fata de invatarea geografiei; astfel, au fost trase concluzii asupra calitatii activitatilor practice si interdisciplinare, a ...