Proiect demarat de Filiala de Cruce Rosie Constanta la Cumpana - "Fa fericit un copil necajit!"

Fiecare copil are povestea lui tristă, dar mai trist este când de sărbători nu reușesc să aibă un moment de fericire. De aceea, Primăria Cumpăna a demarat un proiect adresat unui număr de 120 de copii din localitate.În data de 23 aprilie 2019, în Campusul Școlar al Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu”din comuna Cumpăna va avea loc o activitate desfășurată de Filiala de Cruce Roșie Constanța în parteneriat cu membrii Asociației Culturale Euro Est Alternativ, chef Cristian Nica, chef Olteanu Cristian și chef Musete Ionela.Alături de voluntarii implicați aceștia vor găti începând cu ora 9.00, iar copii care vor beneficia de aceasta masa vor veni începând cu ora 12.00 pentru a învăța primul ajutor de la voluntarii Filialei de Cruce Roșie Constanța.Parteneri: Filiala de Cruce Roșie Constanța, Subfiliala de Cruce Roșie Cumpăna, Chef Cristian Olteanu, Chef Ionela Mușet, Chef Cristian Nica, Primăria comunei Cumpăna, Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna, Chefs for Humanity by ACEEA.